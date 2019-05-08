В Твери наградили победителей фестиваля детского любительского кино «Мы нашей памяти верны»

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В Твери прошла церемония награждения победителей конкурсной программы фестиваля детского любительского кино «Мы нашей памяти верны», посвящённого 74-й годовщине Победы, сообщает НСН.
В Твери наградили победителей фестиваля детского любительского кино «Мы нашей памяти верны»
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Всего было представлено 20 фильмов о ветеранах войны и труда, а также о событиях Великой Отечественной войны и патриотических проектах.

В номинации «Лучший документальный фильм» победила лента «Память сердца» производства видеостудии «Орион» школы №10 города Бологое.

Лауреатом в категории «Лучший игровой фильм» стала картина «Письмо с фронта» детской телестудии «Метроном» из Вышнего Волочка. Фильму этой же студии «Первый снег» достался приз зрительских симпатий.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область приняла участие в акции «Диктант Победы».

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