Калининградская область приняла участие в акции «Диктант Победы»

Калининградская область присоединилась к акции «Диктант Победы», сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Работало три площадки — в Калининграде, Черняховске и Советске.

Вместе со школьниками задания выполняли министр образования региона Светлана Трусенева, председатель горсовета депутатов Калининграда Андрей Кропоткин, представители политических партий, родители, военнослужащие, журналисты, студенты и волонтёры.

Результаты будут объявлены 12 июня — в День России.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что до начала основного этапа диктант состоялся на Дальнем Востоке. В нём участвовали 5 тыс. человек из 11 регионов.