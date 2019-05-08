Калининградская область приняла участие в акции «Диктант Победы»

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Калининградская область присоединилась к акции «Диктант Победы», сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Калининградская область приняла участие в акции «Диктант Победы»
  • РИА Новости

Работало три площадки — в Калининграде, Черняховске и Советске.

Вместе со школьниками задания выполняли министр образования региона Светлана Трусенева, председатель горсовета депутатов Калининграда Андрей Кропоткин, представители политических партий, родители, военнослужащие, журналисты, студенты и волонтёры.

Результаты будут объявлены 12 июня — в День России.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что до начала основного этапа диктант состоялся на Дальнем Востоке. В нём участвовали 5 тыс. человек из 11 регионов.

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