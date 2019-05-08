Калининградская область приняла участие в акции «Диктант Победы»
- РИА Новости
Работало три площадки — в Калининграде, Черняховске и Советске.
Вместе со школьниками задания выполняли министр образования региона Светлана Трусенева, председатель горсовета депутатов Калининграда Андрей Кропоткин, представители политических партий, родители, военнослужащие, журналисты, студенты и волонтёры.
Результаты будут объявлены 12 июня — в День России.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что до начала основного этапа диктант состоялся на Дальнем Востоке. В нём участвовали 5 тыс. человек из 11 регионов.