Стартовала акция «Диктант Победы»
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Центральной площадкой стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Старт мероприятию дал генерал-полковник в отставке, почётный профессор Академии военных наук и член Российского союза ветеранов Борис Уткин.
До начала основного этапа диктант состоялся на Дальнем Востоке. В нём участвовали 5 тыс. человек из 11 регионов.
Площадки «Диктанта Победы» также работают в Австрии, Белоруссии, Болгарии, Германии, Дании, Израиле, Китае, Турции и других странах.
Итоги будут опубликованы на официальном сайте в День России — 12 июня.
Ранее RostovGazeta.ru сообщал, что «Поезд Победы» прибыл в Ростов-на-Дону.