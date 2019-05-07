Стартовала акция «Диктант Победы»

Акция «Диктант Победы» стартовала в России и ещё 23 странах, сообщают «Дни.ру».

Центральной площадкой стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Старт мероприятию дал генерал-полковник в отставке, почётный профессор Академии военных наук и член Российского союза ветеранов Борис Уткин.

До начала основного этапа диктант состоялся на Дальнем Востоке. В нём участвовали 5 тыс. человек из 11 регионов.

Площадки «Диктанта Победы» также работают в Австрии, Белоруссии, Болгарии, Германии, Дании, Израиле, Китае, Турции и других странах.

Итоги будут опубликованы на официальном сайте в День России — 12 июня.

Ранее RostovGazeta.ru сообщал, что «Поезд Победы» прибыл в Ростов-на-Дону.