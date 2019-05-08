Участники фестиваля «Московская весна a cappella» исполнят «Катюшу»
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Зарубежные гости специально в честь Дня Победы выучили слова «Катюши» на русском языке. Песня прозвучит на центральных и окружных площадках несколько десятков раз.
Среди исполнителей — A Capella Boğaziçi (Турция), The Spell (Португалия), Nota (Пуэрто-Рико), Pinopela (Филиппины), «Раzные» (Россия).
Ранее стало известно, что день мюзиклов пройдёт 11 мая в рамках фестиваля «Московская весна a cappella».
«Дни.ру» сообщали, что фестиваль «Усадьба Jazz» пройдёт 22—23 июня в Коломенском.