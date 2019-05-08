День мюзиклов пройдёт 11 мая в рамках фестиваля «Московская весна a cappella»
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет.
Самые яркие постановки можно будет увидеть с 17:00 до 19:00. Выступления пройдут на площади Революции, Триумфальной площади, площади Славы, в парке Горького.
Кроме того, представления запланированы на ВДНХ, Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Святоозёрской и Новопесчаной улицах.
Фестиваль завершится 12 мая.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что фестиваль «Усадьба Jazz» пройдёт 22—23 июня в Коломенском.