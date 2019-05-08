День мюзиклов пройдёт 11 мая в рамках фестиваля «Московская весна a cappella»

День мюзиклов состоится 11 мая в рамках фестиваля «Московская весна a cappella». Запланировано 43 представления на 15 площадках.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет.

Самые яркие постановки можно будет увидеть с 17:00 до 19:00. Выступления пройдут на площади Революции, Триумфальной площади, площади Славы, в парке Горького.

Кроме того, представления запланированы на ВДНХ, Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Святоозёрской и Новопесчаной улицах.

Фестиваль завершится 12 мая.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что фестиваль «Усадьба Jazz» пройдёт 22—23 июня в Коломенском.