День мюзиклов пройдёт 11 мая в рамках фестиваля «Московская весна a cappella»

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День мюзиклов состоится 11 мая в рамках фестиваля «Московская весна a cappella». Запланировано 43 представления на 15 площадках.
День мюзиклов пройдёт 11 мая в рамках фестиваля «Московская весна a cappella»
  • ©mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет.

Самые яркие постановки можно будет увидеть с 17:00 до 19:00. Выступления пройдут на площади Революции, Триумфальной площади, площади Славы, в парке Горького.

Кроме того, представления запланированы на ВДНХ, Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Святоозёрской и Новопесчаной улицах.

Фестиваль завершится 12 мая.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что фестиваль «Усадьба Jazz» пройдёт 22—23 июня в Коломенском.

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