Путин выразил соболезнования в связи со смертью композитора Крылатова
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«Настоящий мастер и творец, он посвятил себя музыке, щедро дарил людям свой талант и вдохновение, снискал поистине всенародную любовь», — отметил Путин.
Глава государства также выразил соболезнования в связи с кончиной композитора.
Советский и российский композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни 8 мая.
Он стал широко известен с выходом в свет картин «Чародеи», «Гостья из будущего», «Приключения Электроника», к которым он написал музыку.
Народный артист России, заслуженный деятель искусств Максим Дунаевский в беседе с телеканалом «Звезда» назвал Крылатова потрясающим человеком.