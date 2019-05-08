Путин выразил соболезнования в связи со смертью композитора Крылатова

Президент России Владимир Путин назвал композитора Евгения Крылатова человеком высочайшей внутренней культуры и достоинства. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Настоящий мастер и творец, он посвятил себя музыке, щедро дарил людям свой талант и вдохновение, снискал поистине всенародную любовь», — отметил Путин.

Глава государства также выразил соболезнования в связи с кончиной композитора.

Советский и российский композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни 8 мая.

Он стал широко известен с выходом в свет картин «Чародеи», «Гостья из будущего», «Приключения Электроника», к которым он написал музыку.

Народный артист России, заслуженный деятель искусств Максим Дунаевский в беседе с телеканалом «Звезда» назвал Крылатова потрясающим человеком.