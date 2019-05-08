Умер композитор Евгений Крылатов
- РИА Новости
«Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония», — сказала она.
О месте и времени прощания сообщат позднее.
Он является автором музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам.
В частности, он написал музыку к песням «Лесной олень» из картины «Ох уж эта Настя!», «Крылатые качели» («Приключения Электроника»), «Прекрасное далёко» («Гостья из будущего»).
В марте стало известно, что певица Валентина Дворянинова, первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки», скончалась на 92-м году жизни.