Умер композитор Евгений Крылатов

Советский и российский композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь композитора.

«Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония», — сказала она.

О месте и времени прощания сообщат позднее.

Он является автором музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам.

В частности, он написал музыку к песням «Лесной олень» из картины «Ох уж эта Настя!», «Крылатые качели» («Приключения Электроника»), «Прекрасное далёко» («Гостья из будущего»).

В марте стало известно, что певица Валентина Дворянинова, первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки», скончалась на 92-м году жизни.