Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

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Певица Валентина Дворянинова, первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки», скончалась на 92-м году жизни.
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
  • © Wikipedia

Об этом рассказала ТАСС дружившая с артисткой Анна Китина.

По её словам, певица умерла утром 22 марта. Прощание состоится 25 марта на Митинском кладбище.

Дворянинова сотрудничала с композиторами Андреем Петровым, Яном Френкелем, Владимиром Дмитриевым и Андреем Эшпаем. Была солисткой оркестра под управлением Олега Лундстрема. Исполняла песни «Спят усталые игрушки», «Калина красная», «Линахамари», «Как тебе служится» и многих других.

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