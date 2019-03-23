Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

Певица Валентина Дворянинова, первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки», скончалась на 92-м году жизни.

Об этом рассказала ТАСС дружившая с артисткой Анна Китина.

По её словам, певица умерла утром 22 марта. Прощание состоится 25 марта на Митинском кладбище.

Дворянинова сотрудничала с композиторами Андреем Петровым, Яном Френкелем, Владимиром Дмитриевым и Андреем Эшпаем. Была солисткой оркестра под управлением Олега Лундстрема. Исполняла песни «Спят усталые игрушки», «Калина красная», «Линахамари», «Как тебе служится» и многих других.