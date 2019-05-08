Дунаевский назвал Крылатова потрясающим человеком

Народный артист России, заслуженный деятель искусств Максим Дунаевский в беседе с телеканалом «Звезда» назвал композитора Евгения Крылатова потрясающим человеком.

«Я очень хорошо знал его много лет, мы часто общались, у нас рядом находились дачные участки. Это был замечательный человек, очень светлый и радостный. Я вспоминаю сейчас, что никогда не видел его злым. Он никогда никому не завидовал и ко всем дружелюбно относился», — заявил Дунаевский.

По его словам, Крылатов создал неистощимый запас фантастической музыки. Как отметил композитор, эти работы останутся навсегда, но очень жаль, что их творец ушёл.

Ранее режиссёр Владимир Бортко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью Крылатова.