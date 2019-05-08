Бортко выразил соболезнования в связи со смертью композитора Крылатова

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Анна Лушникова
Режиссёр Владимир Бортко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью советского и российского композитора Евгения Крылатова.
Бортко выразил соболезнования в связи со смертью композитора Крылатова
  • ©Pravda Komsomolskaya/Russian Look
  • globallookpress.com

«Я услышал его музыку, будучи уже достаточно взрослым человеком. Он написал «Крылатые качели» и теперь на них улетел. Как жалко и как обидно. Есть люди, которые делают искусство. Этот человек сделал столько музыки в нашем кино, что хватило бы на десять композиторов. Ещё мой папа говорил, что у него работал Евгений Крылатов, один из лучших композиторов нашей страны», — сказал режиссёр.

Советский и российский композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.

Он является автором музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам.

В частности, он написал музыку к песням «Лесной олень» из картины «Ох уж эта Настя!», «Крылатые качели» («Приключения Электроника»), «Прекрасное далёко» («Гостья из будущего»).

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