В «Одноклассниках» 9 мая появится специальная новостная лента

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В социальной сети «Одноклассники» 9 мая появится специальная праздничная лента новостей. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В «Одноклассниках» 9 мая появится специальная новостная лента
  • © Пресс-служба Одноклассников

Отмечается, что праздничную новостную ленту сформируют сами пользователи: в неё автоматически попадут все опубликованные поздравления, истории ветеранов и другие материалы, посвящённые Дню Победы.

Кроме того, в соцсети разместят онлайн-версию акции «Бессмертный полк», а во время аудио- и видеозвонков в режиме ожидания будет звучать песня «День Победы».

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» выяснили самые популярные профессиональные праздники в России.

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