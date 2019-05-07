В «Одноклассниках» 9 мая появится специальная новостная лента
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Отмечается, что праздничную новостную ленту сформируют сами пользователи: в неё автоматически попадут все опубликованные поздравления, истории ветеранов и другие материалы, посвящённые Дню Победы.
Кроме того, в соцсети разместят онлайн-версию акции «Бессмертный полк», а во время аудио- и видеозвонков в режиме ожидания будет звучать песня «День Победы».
Ранее сообщалось, что «Одноклассники» выяснили самые популярные профессиональные праздники в России.