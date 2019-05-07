В «Одноклассниках» 9 мая появится специальная новостная лента

В социальной сети «Одноклассники» 9 мая появится специальная праздничная лента новостей. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что праздничную новостную ленту сформируют сами пользователи: в неё автоматически попадут все опубликованные поздравления, истории ветеранов и другие материалы, посвящённые Дню Победы.

Кроме того, в соцсети разместят онлайн-версию акции «Бессмертный полк», а во время аудио- и видеозвонков в режиме ожидания будет звучать песня «День Победы».

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» выяснили самые популярные профессиональные праздники в России.