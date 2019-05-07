В Starbucks прокомментировали появление в кадре «Игры престолов» стакана для кофе

Представители сети кофеен Starbucks в Twitter отреагировали на появление в одной из серий сериала «Игра престолов» стакана для кофе.

«Честно говоря, мы удивились, что она (Дейнерис Таргариен. — RT) не заказала драконий напиток», — признались в компании.

TBH we're surprised she didn't order a Dragon Drink. — Starbucks Coffee (@Starbucks) 6 мая 2019 г.

Ранее фанаты картины заметили, что в четвёртой серии восьмого сезона сериала после выигранной битвы за Винтерфелл в кадре рядом с Дейнерис Таргариен появился предмет, похожий на бумажный стакан для кофе.

HBO has released a statement on the Starbucks cup in last night's #GameOfThrones episode:



"The latte that appeared in the episode was a mistake. Daenerys had ordered an herbal tea." pic.twitter.com/Z85KuayUNr — Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) 6 мая 2019 г.

Где конкретно он был приобретён — точно непонятно, однако, по некоторым предположениям, напиток могли приготовить в том числе и в Starbucks.

Как впоследствии иронично отметил портал Deadline со ссылкой HBO, «латте» появился в кадре по ошибке.

«На самом деле, Дейнерис заказала травяной чай», — говорится в заявлении.

Ранее RT со ссылкой на открытые источники предположил, чем закончится сериал.