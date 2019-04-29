«Отсутствие логики» или «лучший эпизод»: что произошло в новой серии «Игры престолов»

Телеканал HBO презентовал третий эпизод восьмого сезона сериала «Игра престолов». Осторожно: спойлеры. В 77-минутной серии показано самое ожидаемое и масштабное событие проекта — битва живых и мёртвых. Большую часть времени зрители будут наблюдать батальные сцены и лишь иногда — диалоги. Впрочем, под конец эпизода не будет ни того, ни другого. Некоторые поклонники сериала исход битвы сочли эффектным, другие называют неожиданную развязку глупой и разочаровывающей.

Уныние, присущее второй серии восьмого сезона «Игры престолов», в начале третьей сменяется животным страхом: камера фокусируется на перепуганном Сэме, кричащей леди Мормонт и молчащем Тирионе.

В какой-то момент замолкают все, и в мертвенной тишине воины — дотракийцы, безупречные, вольный народ и остальные — ожидают прибытия армии мертвецов. Но сперва им предстоит встретить Мелисандру. Та здорово поднимает боевой дух, зажигая огнём аракхи — оружие дотракийцев, а с безупречными здоровается фразой «Валар моргулис». Как выяснится позднее — неспроста.

К несчастью, огненные мечи не помогают, и подданные Короля Ночи не оставляют в живых почти никого из пустившихся в бой первыми дотракийцев. Потом армия мертвецов принимается за следующие ряды сборной Семи Королевств. Причём с поразительной динамикой. Что именно происходило — к примеру, как Джейме Ланнистер спас Бриенну Тарт — лучше смотреть в замедленном режиме.

Всеобщую панику прерывают Дейнерис и Джон Сноу, оседлавшие драконов. Мертвецы массово гибнут от огня, и у живых появляется надежда на спасение.

Тем не менее боевой дух сильно падает, когда на горизонте появляется дракон Короля Ночи. Визерион дышит страшным синим пламенем, не даёт зажечься огню, а в довершение ко всему вступает в схватку с живыми собратьями. Своего дракона лишится Джон, Дейнерис под конец тоже придётся побыть без питомца: забежим вперёд и скажем, что она по какой-то странной причине позволит дракону быть захваченным оравой мертвецов и останется посреди поля боя, окружённая врагами. Спасёт королеву ценой собственной жизни Джорах Мормонт, а она будет горько оплакивать его смерть.

© Кадр из сериала «Игра престолов»

А до этого, пока Винтерфелл пытался держать оборону, Дейнерис и Джон где-то над облаками охотились на Короля Ночи. Настигнувшая врага Дейнерис была неприятно удивлена, выяснив, что драконье пламя ему нипочём. Джон решил поразить неуязвимого Короля клинком, но крался недостаточно осторожно: его заметили. Дейнерис спасла возлюбленного, однако остановить Короля Ночи не удалось — в результате тот направился на поиски Брана Старка.

Крепость удержать тоже не получилось. У зрителей наверняка возникнет немало вопросов к тактике оборонявшихся — настолько она была непродуманной и даже нелепой. По всей видимости, задумано это было для того, чтобы к концу серии от войска Джона и Дейнерис почти ничего не осталось.

Сижу, смотрю игру престолов и удивляюсь тупости стратегии живых. Я не могу понять, зачем они отправили всю орду дотракийцев на смерть?#GameofThrones — Evangaylioh (@Evangayl1oh) 29 апреля 2019 г.

Обороняющимся пришлось отступить. Они отгородились от армии мертвецов огненным рвом, но белые ходоки оказались умнее, прорвали кольцо и пробрались через стену. Они доберутся даже до крипты, где прячутся женщины, дети и Тирион.

Последний страдает от чувства стыда — ему бы хотелось быть наверху и сражаться наравне со всеми.

«Вы бы погибли. Вы ни на что не способны», — успокаивает его Санса. Впрочем, потом добавляет: никто из сидящих в зале ни на что не способен, а Тирион был лучшим из её мужей.

Героически погибает леди Мормонт — перед смертью она успевает заколоть великана. Нелепая смерть ждёт Эддисона Толлетта. Белый ходок убивает и Берика Дондарриона (как выяснится, его Владыка Света действительно воскрешал столько раз неспроста).

Надо отдать должное создателям - запихнуть столько ложных спойлеров в тизер. Молодцы. #GameofThrones — Timur aka Lawyer (@lincoln__lawyer) 29 апреля 2019 г.

Особенно жаль Теона Грейджоя, который, очевидно, уже никогда не будет претендовать на руку и сердце Сансы. Грейджой защитил Брана от белых ходоков, а убил его сам Король Ночи — перед тем, как добраться до трёхглазого ворона.

Зато Теон получил то, за чем, собственно, вернулся в Винтерфелл, — прощение. «Теон, ты — хороший человек. Спасибо тебе», — скажет Бран перед тем, как Грейджой ринется в последнюю драку.

Если события в начале серии разворачивались довольно быстро, а затем — уже чересчур динамично, в конце эпизода создатели «Игры престолов» замедлили повествование. Под трагичную музыку зрители наблюдают падение Винтерфелла, скорбь немногих оставшихся в живых героев об умерших и пытливый взор на Брандона Старка вплотную приблизившегося к нему Короля Ночи.

Ни у кого бы не возникло сомнений, что происходящее — конец всего сериала, не оставайся впереди ещё три эпизода. Но в этот трагический момент неожиданно для всех задумавшегося Короля Ночи (и вместе с ним — всё его войско) одним ударом клинка в бок убила Арья Старк.

А идею в одиночку напасть на предводителя армии мертвецов Арье подала красная жрица, оказавшаяся её старой знакомой.

За и против концовки

Убийство Короля Ночи шокировало поклонников сериала, но многих из них разочаровало. Фанаты «Игры престолов» не могут смириться с мыслью, что, по всей вероятности, главным антагонистом в этой истории окажется Серсея.

«Поздравляю, с первой серии первого сезона рекламировать самого древнего и мощного злодея, воплощение смерти и возмездия над родом людским, самого сильного и коварного, чтобы убить его ножом в бочину... А теперь давайте три оставшиеся серии смотреть на войну мерисьюшных королевичей со старой маразматичкой-пироманкой и её отбитым мореходом», — возмущается один из пользователей «ВКонтакте».

Надеюсь, Локи посмотрит новый эпизод #GameOfThrones (в частности на Арью) и поймёт как стоило бы убить Таноса, когда тот его схватил, используя только один нож — xannygirl//DONT DO IT (@pr1ncess_angst) 29 апреля 2019 г.

«Больше нет смысла смотреть этот сериал. Более бездарный слив главного злодея и придумать нельзя», — жалуется другой.

Некоторые остались недовольны, что в третьей серии не погиб ни один из главных героев.

«Все Мормонты погибли, но все Старки живы. Они же у нас бессмертные. Как и Ланнистеры», — отмечают в социальной сети.

На этой почве поклонники сериала обвиняют его создателей в отсутствии элементарной логики.

«Дотракийцы, суперкавалерию, вынесли за 30 сек. Это норм? Зато однорукий Джейме, которого даже Бран бы побил, — бессмертный. Чувство безысходности логики», — пишут интернет-пользователи.

Впрочем, многим эпизод всё же понравился.

«Вам не кажется, что вы все, ноющие люди, слишком много ждёте от сериала?» — интересуются в том же обсуждении.

«Если вы не видели третью серию, то лучше отложите это для домашнего просмотра, не портьте впечатление. Там суперпереживания, если вы реально фанат», — отмечают в Twitter.

Если вы не видели #играпрестолов 3 серию то лучше отложите это для домашнего просмотра ,не портите впечатление там супер переживания если вы реально фанат — Караван историй (@bagestan1) 29 апреля 2019 г.

Многие поклонники сериала выражают надежду, что самый страшный злодей ещё жив и зрителям предстоит засвидетельствовать необычные сюжетные повороты.

«Реально, «Игра престолов» немного косплеит творчество Толкина. У того тоже Эйовин завалила значимого антагониста. Что приводит нас к тому, что настоящий чёрный властелин ни разу не Король Ночи», — предполагают в социальных сетях.