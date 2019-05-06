Спойлеры не подвели: что произошло в новой серии «Игры престолов»

Телеканал HBO представил четвёртый эпизод восьмого сезона сериала «Игра престолов». Осторожно: спойлеры! Большую часть 70-минутной серии заняли разговоры — они были необходимы, чтобы завершить одни сюжетные линии и раскрыть другие. Тем не менее зрителей не оставили без экшена: для них подготовлены сразу две кровопролитные сцены. Примечательно, что разворачивающиеся в этой серии события совпадают со сведениями из обнародованных ранее спойлеров, что позволяет сделать прогноз на оставшиеся два эпизода и даже на концовку «Игры престолов».

Север скорбит по погибшим в битве против Короля Ночи. Дейнерис Таргариен оплакивает Джораха Мормонта, Санса Старк склонилась над Теоном Грейджоем, Джон Сноу печально глядит на леди Медвежьего острова. Но едва трупы сожжены, оставшиеся в живых принимаются праздновать победу.

Пиршество длится более десяти минут экранного времени. За этот период Джендри становится лордом Штормового предела (конечно же, благодаря королевской милости) и делает предложение руки и сердца Арье (та, разумеется, его отвергает); Джейме Ланнистер напивается, чтобы соблазнить рыцаря Бриенну Тарт (Тартская дева предсказуемо оказывается невинна); Санса рапортует грустному Сандору Клигану, что она больше не безобидная «пташка» — спасибо Рамси с Мизинцем.

На той же вечеринке Тирион вновь сделает попытку поговорить с Браном. В середине разговора Ланнистер наконец поймёт, что Брандан — не обычный Старк и не собирается править Винтерфеллом.

— Вы этого не хотите!.. — поразится собственной догадке Тирион.

— Я вообще ничего не хочу, — холодно ответит его собеседник.

Четвёртая серия в целом богата на дурацкие диалоги и фразы. Лучше остальных поработал сценарист, вложивший в уста Джона Сноу житейскую мудрость: «Когда тошнит — это не праздник».

Впрочем, пиршество необходимо главным образом для того, чтобы продемонстрировать: Север считает своим королём Джона Сноу — и это приводит в отчаяние Дейнерис.

Джон не успевает протрезветь, как его навещает Мать драконов. Но ещё одной эротической сцены между Джоном и Дейнерис зрителям, вероятно, уже не увидеть: влюблённые прерываются после поцелуя. Королева обеспокоена. Но беспокоит её вовсе не то, что они с Джоном родственники. Проблема в другом — у него есть права на трон.

«Что будет, когда они потребуют забрать то, что моё?» — спрашивает Дейнерис. Она умоляет Сноу никому не говорить о своём истинном происхождении. Но вскоре её мольбы превращаются в ультиматум.

Джон — видимо, таким образом пытаясь не предать Дейнерис — просит Брана самостоятельно рассказать страшную тайну Арье и Сансе. Сёстры клянутся держать всё в секрете, однако Санса, недолго думая, пробалтывается Тириону. Тирион, в свою очередь, решает излить душу Варису.

Мастер над шептунами делает вывод: если тайну знают восемь человек, это уже не тайна, а сведения. И владея ими, нужно делать выводы. Варис уверен, что люди охотнее будут служить Джону, чем Дейнерис. Вместе им Семи королевствами не править — Мать драконов слишком властная. Кроме того, разве на Севере женятся на тётках?

«Может, Серсея победит и убьёт нас. Всё и разрешится», — шутит Тирион.

Вскоре после его слов флот Эурона Грейджоя уничтожит дракона Рейгаля (первая кровопролитная сцена), а Серсея захватит в плен Миссандею. Переводчицу из Наата обезглавит Гора на глазах у Дейнерис и Серого Червя (вторая смерть). Дейнерис в гневе.

Джейме, узнав об этом, бросит Бриенну и поспешит в эпицентр событий. Оказывается, он всё ещё одержим своей сестрой. Арья и Сандор Клиган тоже направляются в столицу — у обоих там неоконченные дела. Джон Сноу вместе с Давосом Сивортом, оставшимися в живых дотракийцами (оказывается, кто-то из них выжил!) и безупречными также идёт в Королевскую гавань по Королевскому тракту. Лишь одичалые вместе с Сэмом и лютоволком Призраком (с ним Джон даже не попрощался) возвращаются за стену.

Под конец серии налицо становятся противоречия между Дейнерис и Варисом. Советник просит королеву «не становиться тем, что она всегда хотела победить» и не жертвовать тысячами жизней ради Красного замка, а когда та гнёт свою линию — в кулуарах сравнивает её с остальными правителями-тиранами, которые так же были убеждены в собственном божественном предназначении.

Чем всё закончится (внимание: больше спойлеров!)

События четвёртого эпизода полностью совпадают со спойлерами, найденными и скомпилированными фанатами (в частности — авторами группы «Вконтакте» «Внезапные теории. Игра престолов»). Из этих спойлеров также можно узнать, что, с большой вероятностью, произойдёт в оставшихся двух сериях.

Если верить полученной поклонниками сериала информации, после смерти Миссандеи Безупречные убьют множество мирных жителей в Королевской гавани. Речь Дейнерис не вдохновит народ, подданные её не полюбят.

Дейнерис казнит предавшего её Вариса и захочет казнить Тириона за освобождение брата (Джейме будет схвачен Матерью драконов ранее). Серсея и Джейме погибнут вместе. Но перед этим Джейме успеет убить Эурона Грейджоя. Григор Клиган (Гора) и Сандор Клиган (Пёс) будут драться, и оба погибнут.

Дейнерис в тронном зале убьёт Джон. Перед смертью она захочет прикоснуться к Железному трону. Для Джона, если верить источникам, снято две концовки: он или умрёт, или уйдёт в Ночной дозор. На троне, по всей видимости, останется Санса Старк.