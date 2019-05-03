В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности на 4 мая

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Гидрометцентр продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе на субботу, 4 мая, в связи с высокой пожароопасностью. Об этом сообщается на сайте метеослужбы.
В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности на 4 мая
  • РИА Новости

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в прогностической карте.

Также отмечается, что днём 4 мая в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь.

Ранее синоптики заявили, что в столице к концу первых майских праздников может потеплеть до +20 °С.

Также «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России передавала, что в Москве 3 мая ожидается до +16 °С.

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