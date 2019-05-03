В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности на 4 мая
- РИА Новости
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в прогностической карте.
Также отмечается, что днём 4 мая в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь.
Ранее синоптики заявили, что в столице к концу первых майских праздников может потеплеть до +20 °С.
Также «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России передавала, что в Москве 3 мая ожидается до +16 °С.