Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве на 3 мая

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Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе на пятницу, 3 мая, из-за прогнозируемого порывистого ветра и высокой пожароопасности.
Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве на 3 мая
  • РИА Новости

Об этом говорится в прогностической карте, опубликованной на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области на четверг, 2 мая, из-за высокой пожароопасности. 

Также синоптики заявили, что в столице к концу первых майских праздников может потеплеть до +20 °С.

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