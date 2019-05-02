Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве на 3 мая
- РИА Новости
Об этом говорится в прогностической карте, опубликованной на сайте Гидрометцентра.
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — указывается в сообщении.
Ранее сообщалось, что синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области на четверг, 2 мая, из-за высокой пожароопасности.
Также синоптики заявили, что в столице к концу первых майских праздников может потеплеть до +20 °С.