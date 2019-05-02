В Москве к концу недели ожидается потепление
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Александра Синенкова.
«В воскресенье температура повысится до +20 °С и даже выше, +20...+23 °С, и практически ежедневно локальные кратковременные дожди, они будут непродолжительными, они пройдут не везде», — отметил он.
По словам Синенкова, местами возможны и грозы, погоду будет определять циклон.
Ранее стало известно, что атмосферное давление в Москве обновило рекорд по суточному минимуму.
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с Пятым каналом рассказал о погоде в майские праздники в столичном регионе.