В Москве к концу недели ожидается потепление

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К концу текущей недели в Москве ожидается потепление, воздух в столице прогреется до +23 °С, возможны дожди и грозы.
В Москве к концу недели ожидается потепление
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Александра Синенкова.

«В воскресенье температура повысится до +20 °С и даже выше, +20...+23 °С, и практически ежедневно локальные кратковременные дожди, они будут непродолжительными, они пройдут не везде», — отметил он.

По словам Синенкова, местами возможны и грозы, погоду будет определять циклон.

Ранее стало известно, что атмосферное давление в Москве обновило рекорд по суточному минимуму.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с Пятым каналом рассказал о погоде в майские праздники в столичном регионе.

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