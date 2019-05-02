В Москве зафиксировано рекордно низкое давление

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Атмосферное давление в Москве обновило рекорд по суточному минимуму, сообщает Интерфакс со ссылкой на Гидрометцентр России.
В Москве зафиксировано рекордно низкое давление
  • РИА Новости

Отмечается, что атмосферное давление в столице к 06:00 в четверг, 2 мая, опустилось до 735,5 мм рт. ст.

По прогнозу метеослужбы, атмосферное давление в городе продолжит падение и может достичь 732 мм рт. ст.

Синоптики напомнили, что предыдущий рекорд был установлен в 1983 году и составил 737 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области на четверг, 2 мая, из-за высокой пожароопасности. 

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с Пятым каналом рассказал о погоде в майские праздники в Московском регионе.

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