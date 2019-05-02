В Москве зафиксировано рекордно низкое давление
- РИА Новости
Отмечается, что атмосферное давление в столице к 06:00 в четверг, 2 мая, опустилось до 735,5 мм рт. ст.
По прогнозу метеослужбы, атмосферное давление в городе продолжит падение и может достичь 732 мм рт. ст.
Синоптики напомнили, что предыдущий рекорд был установлен в 1983 году и составил 737 мм рт. ст.
Ранее сообщалось, что синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области на четверг, 2 мая, из-за высокой пожароопасности.
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с Пятым каналом рассказал о погоде в майские праздники в Московском регионе.