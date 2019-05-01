Владимир Пресняков рассказал о своём деде-фронтовике

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Певец Владимир Пресняков в беседе с Пятым каналом рассказал о своём деде-фронтовике Петре Преснякове.
Владимир Пресняков рассказал о своём деде-фронтовике
  • ©Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Как отметил артист, дед не любил вспоминать войну.

«Всегда говорим либо о будущем, либо живём этой минутой, выжимая из неё самое хорошее, что есть», — пояснил он.

Пресняков также поделился воспоминаниями об одной из историй о деде.

«Дед выходил c холма, по нему стреляли, и пули прошли вот здесь, здесь, здесь и здесь. И у него хранился этот пиджак, и я видел эти простреленные пульки. Это, конечно, удивительно. Вот судьба», — сказал певец.

Ранее актриса Мария Миронова рассказала о своём деде Георгии Градове, участнике Великой Отечественной войны.

«Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге начались показы короткометражных фильмов о победе в Великой Отечественной войне.

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