Мария Миронова рассказала о своём деде — участнике Великой Отечественной войны

Актриса Мария Миронова в беседе с Пятым каналом рассказала о своём деде Георгии Градове — участнике Великой Отечественной войны.

Когда началась война, Градову было 30 лет. Он работал главным архитектором в городе Фрунзе и мог не идти на фронт, поскольку имел бронь. Тем не менее Градов стал добровольцем.

«Доблесть не в том, чтобы стать генералом, а в том, чтобы рядовым пройти через все бои и остаться живым. Я буду молиться на таких людей после войны. Не думай, что я безрассуден, кидаюсь на пули. Высшая мечта моя — живым прийти из боёв домой и живыми сохранить всех солдат, доверенных мне», — процитировала Миронова письмо деда брату.

Градов служил командиром инженерно-сапёрного подразделения разведки. В его отряде было 108 человек.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге начались показы короткометражных фильмов о победе в Великой Отечественной войне.