Умер актёр Дагун Омаев

Артист театра и кино Дагун Омаев скончался на 77-м году жизни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Чеченского драматического театра имени Ханпаши Нурадилова.

«30 апреля на 77-ом году жизни, скончался после после продолжительной болезни Заслуженный артист РСФСР, Почётный гражданин Чечни, кавалер Ордена Кадырова Дагун Ибрагимович Омаев», — указывается в сообщении.

За свою карьеру он сыграл более 40 ролей в кино. Омаев, в частности, известен по фильмам «Два долгих гудка в тумане», «О тех, кого помню и люблю» и «Пробуждение».

4 апреля в возрасте 88 лет умер режиссёр Георгий Данелия. Причиной смерти стала остановка сердца.

Актёр театра и кино, заслуженный артист России Алексей Кравченко в беседе с URA.RU назвал Данелию «строгим и справедливым».