НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего

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Телеканал НТВ анонсировал показ шоу «Магия» с победившим на украинских президентских выборах Владимиром Зеленским в качестве ведущего. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.
НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего
  • РИА Новости

«Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах. В эфире НТВ — новое шоу «Магия» и его ведущий — всенародно признанный президент Незалежной Владимир Зеленский!» — говорится в сообщении.

Как пишет «Коммерсантъ», телешоу было записано в 2011 году, ведущей вместе с Зеленским была Татьяна Лазарева.

Передача выйдет в эфир 3 мая.

Ранее Зеленский сообщил, что отправляется в Турцию на фестиваль «Весело», чтобы отвезти туда детей. Также он рассказал о прикрывающихся его именем мошенниках.

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