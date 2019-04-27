Валерия прокомментировала ситуацию с шоу «Голос. Дети»

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Анна Лушникова
Российская певица Валерия прокомментировала в беседе с RT ситуацию вокруг победы Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу, в шоу «Голос. Дети».
Валерия прокомментировала ситуацию с шоу «Голос. Дети»
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«Я посмотрела выступления всех трёх финалистов и могу сказать, что это три очень ярких и разных молодых артиста... У Микеллы очень хорошая подача, её голос звучит ровно во всём диапазоне. Небольшие огрехи были у всех финалистов. Наверно, сказывалось волнение, они же дети. Так бывает даже у взрослых исполнителей. Поэтому я не могу понять, откуда такая шумиха вокруг Микеллы. Я специально слушала её даже с некоторым предубеждением, но всё равно не услышала ничего такого, за что бедного ребёнка сейчас так осуждают», — сказала певица.

Валерия отметила, что обвинения в адрес победительницы шоу являются «большой несправедливостью».

«Получается, если у детей известные родители, им нужно тихо сидеть дома? В данной ситуации я полностью встаю на защиту Микеллы. Она очень талантливая», — заключила она.

Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, стала победительницей конкурса «Голос. Дети» на Первом канале. В пресс-службе телеканала заявили, что во время голосования в финале «были отмечены некоторые аномальности», в связи с чем была назначена проверка.

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