Телеведущая Дана Борисова прокомментировала ситуацию с шоу «Голос. Дети»

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Анна Лушникова
Телеведущая Дана Борисова в разговоре с RT прокомментировала ситуацию вокруг победы Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу, в шоу «Голос. Дети».
Телеведущая Дана Борисова прокомментировала ситуацию с шоу «Голос. Дети»
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«Участие дочери певицы Алсу в этом конкурсе стало неким вызовом. Можно было спрогнозировать такую ситуацию. Моя дочь тоже хорошо поёт и хотела бы принять участие, постоянно просит. Но для меня эта ситуация стала уроком», — сказала телеведущая.

Борисова также отметила, что, по её мнению, участие с самого начала было провокационным, но результаты могли быть поставлены под сомнение не только из-за того, что победительница — дочь известной певицы.

Ранее Первый канал сообщил, что проведёт проверку результатов финала конкурса «Голос. Дети», в котором победила дочь певицы Алсу.

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