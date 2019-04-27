Телеведущая Дана Борисова прокомментировала ситуацию с шоу «Голос. Дети»

Телеведущая Дана Борисова в разговоре с RT прокомментировала ситуацию вокруг победы Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу, в шоу «Голос. Дети».

«Участие дочери певицы Алсу в этом конкурсе стало неким вызовом. Можно было спрогнозировать такую ситуацию. Моя дочь тоже хорошо поёт и хотела бы принять участие, постоянно просит. Но для меня эта ситуация стала уроком», — сказала телеведущая.

Борисова также отметила, что, по её мнению, участие с самого начала было провокационным, но результаты могли быть поставлены под сомнение не только из-за того, что победительница — дочь известной певицы.

Ранее Первый канал сообщил, что проведёт проверку результатов финала конкурса «Голос. Дети», в котором победила дочь певицы Алсу.