Меладзе прокомментировал ситуацию вокруг финала шоу «Голос. Дети»
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- РИА Новости
«Программа «Голос» прошла, но осадок остался. Неблагодарное дело — пересматривать результаты, и всё-таки я надеюсь, что Первый канал это сделает, и либо развеются сомнения, либо будут пересмотрены результаты голосований», — написал Меладзе в Instagram.
Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, стала победительницей конкурса «Голос. Дети» на Первом канале. В пресс-службе телеканала заявили, что во время голосования в финале «были отмечены некоторые аномальности», в связи с чем была назначена проверка.
Ведущий шоу Дмитрий Нагиев предложил отменить итоги конкурса «Голос. Дети» при выявлении махинаций.
Продюсер Иосиф Пригожин также в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.