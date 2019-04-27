Меладзе прокомментировал ситуацию вокруг финала шоу «Голос. Дети»

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Один из наставников музыкального шоу «Голос. Дети» Валерий Меладзе прокомментировал ситуацию вокруг финала конкурса, в котором победила Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу.
Меладзе прокомментировал ситуацию вокруг финала шоу «Голос. Дети»
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Программа «Голос» прошла, но осадок остался. Неблагодарное дело — пересматривать результаты, и всё-таки я надеюсь, что Первый канал это сделает, и либо развеются сомнения, либо будут пересмотрены результаты голосований», — написал Меладзе в Instagram.

Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, стала победительницей конкурса «Голос. Дети» на Первом канале. В пресс-службе телеканала заявили, что во время голосования в финале «были отмечены некоторые аномальности», в связи с чем была назначена проверка.

Ведущий шоу Дмитрий Нагиев предложил отменить итоги конкурса «Голос. Дети» при выявлении махинаций.

Продюсер Иосиф Пригожин также в беседе с НСН прокомментировал ситуацию. 

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