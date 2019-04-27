Нагиев предложил отменить итоги конкурса «Голос. Дети» при выявлении махинаций
- РИА Новости
Он отметил, что абсолютно согласен с необходимостью проверить, «что не было никаких махинаций с голосами со стороны заинтересованных лиц».
По его словам, если по итогам проверки будет установлено, что «всё это честно — значит, это честно». В этом случае, считает Нагиев, если кому-то не нравится победитель, «это их проблемы».
«Если выяснится, что хоть какие-то махинации были, я за то, чтобы аннулировать результаты финала и сделать честный финал», — заявил телеведущий.
Ранее Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, стала победительницей конкурса «Голос. Дети» на Первом канале. В пресс-службе телеканала заявили, что во время голосования в финале «были отмечены некоторые аномальности», в связи с чем была назначена проверка.
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.