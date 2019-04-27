В Москве побит температурный рекорд для 27 апреля, сообщает Интерфакс.

На главной столичной метеостанции, расположенной в районе ВДНХ, к 14:00 субботы, 27 апреля, температура поднялась до +24,2 °С.

«Побит температурный рекорд для 27 апреля, установленный в 2001 году (+24,1 °С)», — сообщили в метеобюро.

Также отмечается, что 27 апреля стало самым тёплым днём с начала года в Москве.

Ранее сообщалось, что в Москве 25 апреля стало самым тёплым днём с начала года.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 28 апреля, днём ожидается +15...+18 °С, а в ночь на понедельник возможны заморозки до -3 °С.