В Москве побит температурный рекорд для 27 апреля

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В Москве побит температурный рекорд для 27 апреля, сообщает Интерфакс.
В Москве побит температурный рекорд для 27 апреля
  • РИА Новости

На главной столичной метеостанции, расположенной в районе ВДНХ, к 14:00 субботы, 27 апреля, температура поднялась до +24,2 °С.

«Побит температурный рекорд для 27 апреля, установленный в 2001 году (+24,1 °С)», — сообщили в метеобюро.

Также отмечается, что 27 апреля стало самым тёплым днём с начала года в Москве.

Ранее сообщалось, что в Москве 25 апреля стало самым тёплым днём с начала года.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 28 апреля, днём ожидается +15...+18 °С, а в ночь на понедельник возможны заморозки до -3 °С

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