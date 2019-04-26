Юрий Соломин назвал Быстрицкую добрым и справедливым человеком
- Элина Быстрицкая, народная артистка РСФСР. Архивное фото / © Василий Малышев
- РИА Новости
«Я только что узнал. Мне позвонила её сестра, она была с ней в больнице. Элина была человеком непростым, но добрым, сердечным и справедливым. В ней была твёрдость: она что думала, то и говорила», — сказал Соломин.
В разговоре с ФАН он отметил, что последнюю неделю Быстрицкая лежала в больнице.
«К ней приехала её родная сестра, жила с ней, помогала. Театр помогал», — сказал он.
Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года.