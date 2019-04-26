Юрий Соломин назвал Быстрицкую добрым и справедливым человеком

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью актрисы театра и кино Элины Быстрицкой.

«Я только что узнал. Мне позвонила её сестра, она была с ней в больнице. Элина была человеком непростым, но добрым, сердечным и справедливым. В ней была твёрдость: она что думала, то и говорила», — сказал Соломин.

В разговоре с ФАН он отметил, что последнюю неделю Быстрицкая лежала в больнице.

«К ней приехала её родная сестра, жила с ней, помогала. Театр помогал», — сказал он.

Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года.