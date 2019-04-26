Дмитрий Быков рассказал о причине госпитализации
«Я точно знаю, что причина моего отравления (это было отравление) не установлена», — цитирует его РИА Новости.
Быков опроверг появившуюся ранее информацию, что его якобы госпитализировали из-за диабета.
«Должен вас огорчить: диабета у меня нет, я очень следил за тем, чтобы его не было», — сказал писатель.
Ранее Быков заявил, что надеется вернуться к работе в ближайшее время.
17 апреля стало известно о госпитализации писателя в Уфе. Первоначально у Быкова подозревали инсульт, однако врачи этот диагноз не подтвердили.