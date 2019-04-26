Дмитрий Быков рассказал о причине госпитализации

Писатель и журналист Дмитрий Быков в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что его доставили в больницу в Уфе из-за отравления.

«Я точно знаю, что причина моего отравления (это было отравление) не установлена», — цитирует его РИА Новости.

Быков опроверг появившуюся ранее информацию, что его якобы госпитализировали из-за диабета.

«Должен вас огорчить: диабета у меня нет, я очень следил за тем, чтобы его не было», — сказал писатель.

Ранее Быков заявил, что надеется вернуться к работе в ближайшее время.

17 апреля стало известно о госпитализации писателя в Уфе. Первоначально у Быкова подозревали инсульт, однако врачи этот диагноз не подтвердили.