Дмитрий Быков рассказал о причине госпитализации

Короткая ссылка
Писатель и журналист Дмитрий Быков в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что его доставили в больницу в Уфе из-за отравления.

«Я точно знаю, что причина моего отравления (это было отравление) не установлена», — цитирует его РИА Новости.

Быков опроверг появившуюся ранее информацию, что его якобы госпитализировали из-за диабета.

«Должен вас огорчить: диабета у меня нет, я очень следил за тем, чтобы его не было», — сказал писатель.

Ранее Быков заявил, что надеется вернуться к работе в ближайшее время.

17 апреля стало известно о госпитализации писателя в Уфе. Первоначально у Быкова подозревали инсульт, однако врачи этот диагноз не подтвердили.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить