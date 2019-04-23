Мадонна и Киркоров во время Евровидения в Израиле будут жить в одном отеле
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- РИА Новости
Об этом российский певец рассказал в ходе пресс-конференции.
«Израиль очень готовится... Не секрет, что на заключительном вечере будет выступать Мадонна. Мы живём с ней в одном отеле», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее руководитель отдела международных проектов дирекции международных отношений ВГТРК Екатерина Орлова сообщила, что россияне отправятся в Израиль 4 мая.
Также стало известно, что Мадонна выступит в финале Евровидения в Израиле за $1 млн.