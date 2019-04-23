Мадонна и Киркоров во время Евровидения в Израиле будут жить в одном отеле

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Американская певица Мадонна и народный артист России Филипп Киркоров во время международного песенного конкурса «Евровидение» в Израиле будут жить в одном отеле.
Мадонна и Киркоров во время Евровидения в Израиле будут жить в одном отеле
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом российский певец рассказал в ходе пресс-конференции.

«Израиль очень готовится... Не секрет, что на заключительном вечере будет выступать Мадонна. Мы живём с ней в одном отеле», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее руководитель отдела международных проектов дирекции международных отношений ВГТРК Екатерина Орлова сообщила, что россияне отправятся в Израиль 4 мая.

Также стало известно, что Мадонна выступит в финале Евровидения в Израиле за $1 млн.

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