Мадонна выступит в финале Евровидения за $1 млн

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Американская певица Мадонна выступит в финале международного музыкального конкурса «Евровидение» в Израиле за $1 млн, передаёт «Гаарец».
Мадонна выступит в финале Евровидения за $1 млн
  • © Reuters

Отмечается, что артистка исполнит две песни, одна из которых вошла в её новый альбом.

По данным издания, спонсором выступления Мадонны, которая посетит Тель-Авив в сопровождении команды, состоящей из 160 человек, стал израильский миллиардер Сильван Адамс.

Ранее певец Сергей Лазарев, который представит Россию на Евровидении с песней Scream, рассказал, кого считает своим главным соперником.

В марте композитор и продюсер Виктор Дробыш в разговоре с телеканалом «360» оценил композицию, с которой Лазарев отправится на конкурс.

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