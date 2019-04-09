Мадонна выступит в финале Евровидения за $1 млн
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Отмечается, что артистка исполнит две песни, одна из которых вошла в её новый альбом.
По данным издания, спонсором выступления Мадонны, которая посетит Тель-Авив в сопровождении команды, состоящей из 160 человек, стал израильский миллиардер Сильван Адамс.
Ранее певец Сергей Лазарев, который представит Россию на Евровидении с песней Scream, рассказал, кого считает своим главным соперником.
В марте композитор и продюсер Виктор Дробыш в разговоре с телеканалом «360» оценил композицию, с которой Лазарев отправится на конкурс.