El Periódico назвала Лазарева одним из претендентов на победу в Евровидении

Испанская газета El Periódico оценила шансы представителей разных стран на победу в музыкальном конкурсе «Евровидение-2019».

По мнению издания, основным претендентом на победу в конкурсе является голландский исполнитель Дункан Лоуренс с песней Arcade.

В списке потенциальных победителей, по версии газеты, также находится шведский исполнитель Джон Людвик с композицией Too late for love. Издание отмечает, что Швеция последние пять лет не покидала десятку лидеров конкурса, а в 2012 и 2015 годах представляющие эту страну исполнители становились победителями Евровидения.

По мнению издания, Россия стала одним из претендентов на победу сразу после выбора исполнителя Сергея Лазарева своим представителем. По версии авторов статьи, Лазарев может реабилитировать страну за неудачи последних двух лет.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее Лазарев представил песню Scream, с которой выступит на Евровидении. Авторы композиции — Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.

Певица Юлия Савичева в беседе с телеканалом «360» назвала песню Лазарева замечательной.