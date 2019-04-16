Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019

Украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступит на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Израиле в качестве приглашённой звезды.

Об этом сообщили организаторы конкурса от Украины в социальной сети Instagram.

Отмечается, что Сердючка споёт песню Toy победительницы Евровидения-2018 израильтянки Нетты Барзилай.

Ранее стало известно, что американская певица Мадонна выступит в финале конкурса «Евровидение» в Израиле за $1 млн.

В марте композитор и продюсер Виктор Дробыш в разговоре с телеканалом «360» оценил композицию Scream, с которой певец Сергей Лазарев отправится на конкурс от России.