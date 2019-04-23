В Samsung перенесли дату релиза Galaxy Fold из-за жалоб на дефекты
«Чтобы полностью оценить полученные отзывы и провести дальнейшие внутренние тесты, мы решили отложить запуск Galaxy Fold», — говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.
Такие меры вызваны необходимостью усилить защиту экрана и создать более подробную инструкцию по использованию смартфона.
Отмечается, что новая дата релиза будет объявлена дополнительно в ближайшие недели.
Как уточнили в компании, по предварительным данным, проблемы возникли при сгибании устройства в верхней и нижней частях дисплея.
Ранее в компании заявили, что изучат устройства Galaxy Fold, о поломках которых сообщали пользователи.