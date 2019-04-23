В Samsung перенесли дату релиза Galaxy Fold из-за жалоб на дефекты

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Компания Samsung Electronics объявила о переносе даты релиза смартфона Galaxy Fold в связи с появившимися сообщениями о случаях повреждения основного дисплея гаджета.

«Чтобы полностью оценить полученные отзывы и провести дальнейшие внутренние тесты, мы решили отложить запуск Galaxy Fold», — говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

Такие меры вызваны необходимостью усилить защиту экрана и создать более подробную инструкцию по использованию смартфона.

Отмечается, что новая дата релиза будет объявлена дополнительно в ближайшие недели.

Как уточнили в компании, по предварительным данным, проблемы возникли при сгибании устройства в верхней и нижней частях дисплея.

Ранее в компании заявили, что изучат устройства Galaxy Fold, о поломках которых сообщали пользователи.

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