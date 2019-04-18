В Samsung прокомментировали сообщения о случаях поломок Galaxy Fold

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В компании Samsung Electronics прокомментировали в беседе с РИА Новости появившиеся в СМИ сообщения о случаях повреждения основного дисплея смартфона Galaxy Fold.
В Samsung прокомментировали сообщения о случаях поломок Galaxy Fold
  • © Simon Nagel/dpa
  • globallookpress.com

«Штаб квартира Samsung Electronics осведомлена об обращениях нескольких журналистов за рубежом с жалобами, касающимися основного дисплея на предоставленных образцах. Samsung Electronics тщательно изучит эти устройства, чтобы установить причину повреждений», — заявил собеседник агентства.

В компании также подчеркнули, что пользователям не следует снимать с дисплея защитный слой, а также наносить на экран плёнки или наклейки, так как это может его повредить.

По словам представителя корпорации, соответствующее предупреждение содержится в инструкции.

Ранее CNBC передал, что пользователи по всему миру жалуются на плохое качество и неисправность дисплея нового смартфона Samsung.

Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с RT выразил мнение, что брак в телефонах Samsung Galaxy Fold, о котором сообщили некоторые журналисты, не затронул все устройства линейки.

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