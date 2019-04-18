В Samsung прокомментировали сообщения о случаях поломок Galaxy Fold
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- globallookpress.com
«Штаб квартира Samsung Electronics осведомлена об обращениях нескольких журналистов за рубежом с жалобами, касающимися основного дисплея на предоставленных образцах. Samsung Electronics тщательно изучит эти устройства, чтобы установить причину повреждений», — заявил собеседник агентства.
В компании также подчеркнули, что пользователям не следует снимать с дисплея защитный слой, а также наносить на экран плёнки или наклейки, так как это может его повредить.
По словам представителя корпорации, соответствующее предупреждение содержится в инструкции.
Ранее CNBC передал, что пользователи по всему миру жалуются на плохое качество и неисправность дисплея нового смартфона Samsung.
Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с RT выразил мнение, что брак в телефонах Samsung Galaxy Fold, о котором сообщили некоторые журналисты, не затронул все устройства линейки.