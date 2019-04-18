Эксперт оценил сообщения о случаях поломок Samsung Galaxy Fold

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Анна Лушникова
Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук прокомментировал в беседе с RT сообщения некоторых пользователей о том, что телефон Samsung Galaxy Fold «ломается... после одного или двух дней использования».
Эксперт оценил сообщения о случаях поломок Samsung Galaxy Fold
  • Reuters

«Это была неожиданная ситуация. Компания Samsung решила вывести довольно недешёвый конечный продукт на рынок. Вполне возможно, что брак не 100%-ный, а просто часть партии подвержена поломкам. Будут проведены проверки, и дальше компания уже станет разбираться, как решать эту проблему», — сказал эксперт.

По словам Корнейчука, в Samsung не стали бы выпускать на рынок продукт, если бы считали, что он будет подвержен поломкам.

Ранее сообщалось, что телефон Samsung Galaxy Fold «ломается... после одного или двух дней использования».

Как уточняется, телефон был предоставлен обозревателям гаджетов.

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