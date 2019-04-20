Названы регионы — лидеры России по посещаемости театров

Росстат обнародовал данные о числе посетителей театров в разных регионах страны в 2017 году. С соответствующей статистикой ознакомился RT.

Лидером в 2017 году стал Санкт-Петербург — там на тысячу человек населения пришлось 800 посетителей театров.

На втором месте — Москва (655). Далее идут Севастополь (406), Марий Эл (395) и Новосибирская область (351).

Меньше всего посетителей театров зафиксировано в Республике Алтай (76) и Карачаево-Черкесии (87).

Также в числе регионов, где театры посещают небольшое число граждан, оказались Еврейская автономная область (88), Ставропольский край (93), Краснодарский край (95) и Республика Адыгея (114).

В среднем по стране уровень посещаемости театров составляет 269 человек на тысячу населения. С 2005 года этот показатель вырос почти в 1,5 раза.

Ранее были названы регионы — лидеры по посещаемости музеев.