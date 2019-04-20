Названы регионы — лидеры России по посещаемости театров
- © Валерий Мельников
- РИА Новости
Лидером в 2017 году стал Санкт-Петербург — там на тысячу человек населения пришлось 800 посетителей театров.
На втором месте — Москва (655). Далее идут Севастополь (406), Марий Эл (395) и Новосибирская область (351).
Меньше всего посетителей театров зафиксировано в Республике Алтай (76) и Карачаево-Черкесии (87).
Также в числе регионов, где театры посещают небольшое число граждан, оказались Еврейская автономная область (88), Ставропольский край (93), Краснодарский край (95) и Республика Адыгея (114).
В среднем по стране уровень посещаемости театров составляет 269 человек на тысячу населения. С 2005 года этот показатель вырос почти в 1,5 раза.
Ранее были названы регионы — лидеры по посещаемости музеев.