Названы регионы — лидеры России по посещаемости музеев

Росстат обнародовал данные о числе посетителей музеев в разных регионах России в 2017 году. С соответствующими данными службы ознакомился RT.

Регионом-лидером стал город Санкт-Петербург. Там на тысячу человек населения пришлось 4,9 тыс. посетителей музеев.

На втором месте — Севастополь (3,8 тыс. посетителей на тысячу человек). Далее идут Новгородская (1,9 тыс.), Псковская (1,8 тыс.), Ярославская области (1,8 тыс.).

Москва оказалась на шестом месте рейтинга — 1,6 тыс. посетителей на тысячу человек населения.

Меньше всего посетителей музеев зафиксировано в Карачаево-Черкесии — 58 на тысячу человек.

Также в числе регионов, где музеи посещают гораздо меньше граждан, оказались Северная Осетия (95 посетителей), Калмыкия (159), Республика Тыва (169) и Дагестан (175).

В целом по стране уровень посещаемости музеев составляет 800 человек на тысячу населения. С 2005 года этот показатель вырос в 1,5 раза.

Ранее сообщалось, что почти 8 млн человек посетили музеи Петербурга в 2017 году.