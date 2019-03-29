Музеи Москвы будут работать бесплатно каждую третью неделю месяца

Московские музеи будут работать бесплатно каждую третью неделю месяца.

«Музеи и выставочные залы, подведомственные столичному Департаменту культуры, будут работать бесплатно каждую третью неделю месяца. В течение семи дней у одного музея будет один со свободным входом. К примеру, в пятницу без платного билета можно будет попасть в четыре городских музея, а в воскресенье — в 21», — говорится в сообщении на сайте официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Первая подобная неделя пройдёт с 15 по 21 апреля.

В настоящее время посетить музеи бесплатно можно каждое третье воскресенье месяца.

Ранее m24 сообщало, что в 2019 году в Москве планируют завершить реставрацию 200 памятников архитектуры.