Рыбу шемаю в Ростовской области могут исключить из Красной книги

Золотую шемаю, ещё 10—15 лет назад находившуюся на грани исчезновения в Ростовской области, могут исключить из Красной книги. Об этом сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на заведующего лабораторией проходных и полупроходных рыб ФГБНУ «АзНИИРХ» Андрея Живоглядова.

Дон / © Viktor Pogontsev/Russian Look

globallookpress.com

«По нашим данным, численность шемаи увеличивается. По достижении определённого уровня численности встаёт вопрос о её исключении из Красной книги», — заявил он. Как уточнил Живоглядов, это довольно длительный процесс. В настоящее время вылов шемаи категорически запрещён. Ранее Transsibinfo.com сообщал, что суд в Хабаровске ограничил доступ к сайтам по продаже краснокнижных животных.