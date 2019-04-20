Рыбу шемаю в Ростовской области могут исключить из Красной книги
- Дон / © Viktor Pogontsev/Russian Look
- globallookpress.com
«По нашим данным, численность шемаи увеличивается. По достижении определённого уровня численности встаёт вопрос о её исключении из Красной книги», — заявил он.
Как уточнил Живоглядов, это довольно длительный процесс.
В настоящее время вылов шемаи категорически запрещён.
Ранее Transsibinfo.com сообщал, что суд в Хабаровске ограничил доступ к сайтам по продаже краснокнижных животных.