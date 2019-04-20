Рыбу шемаю в Ростовской области могут исключить из Красной книги

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Золотую шемаю, ещё 10—15 лет назад находившуюся на грани исчезновения в Ростовской области, могут исключить из Красной книги. Об этом сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на заведующего лабораторией проходных и полупроходных рыб ФГБНУ «АзНИИРХ» Андрея Живоглядова.
Рыбу шемаю в Ростовской области могут исключить из Красной книги
  • Дон / © Viktor Pogontsev/Russian Look
  • globallookpress.com

«По нашим данным, численность шемаи увеличивается. По достижении определённого уровня численности встаёт вопрос о её исключении из Красной книги», — заявил он.

Как уточнил Живоглядов, это довольно длительный процесс.

В настоящее время вылов шемаи категорически запрещён.

Ранее Transsibinfo.com сообщал, что суд в Хабаровске ограничил доступ к сайтам по продаже краснокнижных животных.

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