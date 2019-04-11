Суд в Хабаровске ограничил доступ к сайтам по продаже краснокнижных животных

Центральный районный суд Хабаровска ограничил доступ к сайтам, на которых можно было незаконно купить краснокнижных животных. Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру.

В частности, на данных ресурсах продавались жук-олень и птица змееяд, занесённые в Красную книгу России. Они находятся под охраной государства как особо ценные представители животного мира. Для их продажи требуется специальное разрешение.

Прокурор передал в суд иски с требованием закрыть доступ к сайтам. Они удовлетворёны полностью, передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что на Камчатке вынесли приговор в отношении обвиняемых в незаконной добыче кречетов.