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Суд в Хабаровске ограничил доступ к сайтам по продаже краснокнижных животных

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Центральный районный суд Хабаровска ограничил доступ к сайтам, на которых можно было незаконно купить краснокнижных животных. Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру.
Суд в Хабаровске ограничил доступ к сайтам по продаже краснокнижных животных
  • РИА Новости

В частности, на данных ресурсах продавались жук-олень и птица змееяд, занесённые в Красную книгу России. Они находятся под охраной государства как особо ценные представители животного мира. Для их продажи требуется специальное разрешение.

Прокурор передал в суд иски с требованием закрыть доступ к сайтам. Они удовлетворёны полностью, передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что на Камчатке вынесли приговор в отношении обвиняемых в незаконной добыче кречетов.

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