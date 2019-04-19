В Москве ожидается потепление до +25 °С

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На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +25 °С. Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
В Москве ожидается потепление до +25 °С
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Как отмечается, жителей Москвы ждёт сухая и тёплая погода с температурой воздуха на 7—9 °С выше климатической нормы.

В дневные часы в середине следующей недели ожидается до +18…+23 °С, местами до +25 °С.

«Точно готовьте смену своего гардероба и переобуйте свои автомобили на тёплый сезон», — говорится в сообщении центра.

15 апреля в «Фобосе» заявили, что в Московском регионе в выходные ожидается потепление до +19 °С

В Гидрометцентре также рекомендовали водителям в столице сменить зимнюю резину на летнюю. 

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