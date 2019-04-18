Михалков не видит необходимости прорываться на западный кинорынок

Режиссёр Никита Михалков заявил, что не считает необходимым для российских кинематографистов пытаться пробиться на западный рынок и получить признание западного зрителя.

Об этом он сказал в ходе приуроченной к открытию ММКФ пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности создания в России сериалов, которые стали бы популярными во всём мире.

«Я не думаю, что в России может родиться что-то такое, что будут смотреть в разных странах, в Америке и так далее, потому что у нас очень разница ментальная в отношении к жизни. Блистательные американские сериалы, которые я с удовольствием смотрю, мне трудно представить себе здесь», — отметил Михалков.

Он привёл в пример проекты «Ликвидация» и «Домашний арест», подчеркнув, что в России они пользуются огромным спросом, но их невозможно представить вышедшими на том же HBO.

«А нужно ли это представлять? Не нужно. Мне достаточно того, что я в нём узнаю себя, узнаю нас. Закончилась та эра, когда только попадание на западный рынок определяло уровень произведения. Мы увидели, как отношение к художественным произведениям стало меняться вместе с политическими отношениями. Поэтому я не вижу необходимости прорваться туда», — пояснил Михалков.

Он добавил, что был бы счастлив, если бы продукция российских кинематографистов пользовалась успехом у российского зрителя.

«По последним годам мы видим, что интерес к нашему кино возрастает и начинает находить свою дорогу. Это не всегда хорошо по качеству, но, по крайней мере, про себя. Когда людям интересно смотреть про себя, это уже о многом говорит», — заключил режиссёр.

Ранее Михалков прокомментировал невключение фильма Павла Лунгина «Братство» в программу 41-го Московского международного кинофестиваля.