Михалков не видит необходимости прорываться на западный кинорынок

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Режиссёр Никита Михалков заявил, что не считает необходимым для российских кинематографистов пытаться пробиться на западный рынок и получить признание западного зрителя.
Михалков не видит необходимости прорываться на западный кинорынок
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе приуроченной к открытию ММКФ пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности создания в России сериалов, которые стали бы популярными во всём мире.

«Я не думаю, что в России может родиться что-то такое, что будут смотреть в разных странах, в Америке и так далее, потому что у нас очень разница ментальная в отношении к жизни. Блистательные американские сериалы, которые я с удовольствием смотрю, мне трудно представить себе здесь», — отметил Михалков.

Он привёл в пример проекты «Ликвидация» и «Домашний арест», подчеркнув, что в России они пользуются огромным спросом, но их невозможно представить вышедшими на том же HBO.

«А нужно ли это представлять? Не нужно. Мне достаточно того, что я в нём узнаю себя, узнаю нас. Закончилась та эра, когда только попадание на западный рынок определяло уровень произведения. Мы увидели, как отношение к художественным произведениям стало меняться вместе с политическими отношениями. Поэтому я не вижу необходимости прорваться туда», — пояснил Михалков.

Он добавил, что был бы счастлив, если бы продукция российских кинематографистов пользовалась успехом у российского зрителя.

«По последним годам мы видим, что интерес к нашему кино возрастает и начинает находить свою дорогу. Это не всегда хорошо по качеству, но, по крайней мере, про себя. Когда людям интересно смотреть про себя, это уже о многом говорит», — заключил режиссёр.

Ранее Михалков прокомментировал невключение фильма Павла Лунгина «Братство» в программу 41-го Московского международного кинофестиваля.

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