Дмитрия Быкова планируют транспортировать в Москву

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И. о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин в беседе с RT рассказал о состоянии писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного ранее в Уфе.
Дмитрия Быкова планируют транспортировать в Москву
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Инсульта нет. Нарушения мозгового кровообращения у пациента нет... Нарушений со стороны центральной нервной системы тоже нет», — сказал он.

Представитель Минздрава подтвердил, Быков находится в медикаментозном сне, его состояние оценивается как тяжёлое.

«Родственники пациента приняли решение продолжить лечение в одной из федеральных клиник. Мы сейчас будем тоже помогать по транспортировке. Вопрос сейчас обсуждается... Это будет Москва», — добавил он.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что состояние Быкова обусловлено декомпенсацией хронического заболевания.

17 апреля жена писателя Ирина Лукьянова в беседе с телеканалом «360» рассказала, что её супруг находится в состоянии медицинского сна.

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