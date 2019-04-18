Дмитрия Быкова планируют транспортировать в Москву
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- РИА Новости
«Инсульта нет. Нарушения мозгового кровообращения у пациента нет... Нарушений со стороны центральной нервной системы тоже нет», — сказал он.
Представитель Минздрава подтвердил, Быков находится в медикаментозном сне, его состояние оценивается как тяжёлое.
«Родственники пациента приняли решение продолжить лечение в одной из федеральных клиник. Мы сейчас будем тоже помогать по транспортировке. Вопрос сейчас обсуждается... Это будет Москва», — добавил он.
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что состояние Быкова обусловлено декомпенсацией хронического заболевания.
17 апреля жена писателя Ирина Лукьянова в беседе с телеканалом «360» рассказала, что её супруг находится в состоянии медицинского сна.