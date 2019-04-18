Дмитрия Быкова планируют транспортировать в Москву

И. о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин в беседе с RT рассказал о состоянии писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного ранее в Уфе.

«Инсульта нет. Нарушения мозгового кровообращения у пациента нет... Нарушений со стороны центральной нервной системы тоже нет», — сказал он.

Представитель Минздрава подтвердил, Быков находится в медикаментозном сне, его состояние оценивается как тяжёлое.

«Родственники пациента приняли решение продолжить лечение в одной из федеральных клиник. Мы сейчас будем тоже помогать по транспортировке. Вопрос сейчас обсуждается... Это будет Москва», — добавил он.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что состояние Быкова обусловлено декомпенсацией хронического заболевания.

17 апреля жена писателя Ирина Лукьянова в беседе с телеканалом «360» рассказала, что её супруг находится в состоянии медицинского сна.