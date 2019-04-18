В Москве 18 апреля ожидается до +10 °С
В Москве в четверг, 18 апреля, ожидается до +10 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице составит +8...+10 °С.
Днём ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь.
Ветер северный 4—9 м/с.
Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о заморозках и метели на Урале.
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