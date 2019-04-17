АНО «Дальневосточные леопарды» вошла в Международный союз охраны природы

Автономная некоммерческая организация «Дальневосточные леопарды» стала членом Международного союза охраны природы (МСОП). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте АНО.

Заявка была подана в сентябре 2018 года. Официальная дата вступления — 10 апреля 2019 года.

«Для нас это большая честь и признание нашего опыта и успеха, нашего вклада в дело спасения дальневосточного леопарда», — заявила генеральный директор организации Елена Гангало.

По её словам, ещё около десяти лет назад численность дальневосточных леопардов в природе не превышала 35 особей. В настоящее время их более 100, число продолжает расти.

«Мы считаем вступление нашей организации в Международный союз охраны природы признанием заслуг всей нашей страны в деле сохранения природы планеты», — добавила Гангало.

Ранее сообщалось, что в России выросла численность дальневосточных леопардов.