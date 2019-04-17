АНО «Дальневосточные леопарды» вошла в Международный союз охраны природы

Короткая ссылка
Автономная некоммерческая организация «Дальневосточные леопарды» стала членом Международного союза охраны природы (МСОП). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте АНО.
АНО «Дальневосточные леопарды» вошла в Международный союз охраны природы
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Заявка была подана в сентябре 2018 года. Официальная дата вступления — 10 апреля 2019 года.

«Для нас это большая честь и признание нашего опыта и успеха, нашего вклада в дело спасения дальневосточного леопарда», — заявила генеральный директор организации Елена Гангало.

По её словам, ещё около десяти лет назад численность дальневосточных леопардов в природе не превышала 35 особей. В настоящее время их более 100, число продолжает расти.

«Мы считаем вступление нашей организации в Международный союз охраны природы признанием заслуг всей нашей страны в деле сохранения природы планеты», — добавила Гангало.

Ранее сообщалось, что в России выросла численность дальневосточных леопардов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить