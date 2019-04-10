В России выросла численность дальневосточных леопардов
«В 2018 году на территориях ФГБУ «Земля леопарда» была зафиксирована 91 взрослая особь и 22 котёнка», — сказала она.
Отмечается, что, согласно данным предыдущего фотоучёта, в 2017 году на юго-западе Приморского края было зафиксировано 86 взрослых особей и 21 котёнок дальневосточного леопарда.
«Крайне позитивная новость в том, что в последние годы поменялось соотношение самцов и самок...теперь самок почти в два раза больше, чем самцов», — добавила Шевцова.
Ранее сообщалось, что учёные приморского национального парка «Земля леопарда» получили редкие видеокадры с четырьмя хищниками, снятые в одном месте в течение нескольких дней.