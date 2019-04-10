В России выросла численность дальневосточных леопардов

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Учёные фиксируют рост численности популяции редкого дальневосточного леопарда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора ФГБУ «Земля леопарда» по науке Елену Шевцову.

«В 2018 году на территориях ФГБУ «Земля леопарда» была зафиксирована 91 взрослая особь и 22 котёнка», — сказала она.

Отмечается, что, согласно данным предыдущего фотоучёта, в 2017 году на юго-западе Приморского края было зафиксировано 86 взрослых особей и 21 котёнок дальневосточного леопарда.

«Крайне позитивная новость в том, что в последние годы поменялось соотношение самцов и самок...теперь самок почти в два раза больше, чем самцов», — добавила Шевцова.

Ранее сообщалось, что учёные приморского национального парка «Земля леопарда» получили редкие видеокадры с четырьмя хищниками, снятые в одном месте в течение нескольких дней. 

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