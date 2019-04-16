На фестивале «Пасхальный дар» в Москве будут работать девять кулинарных школ

На фестивале «Пасхальный дар» будут работать девять кулинарных школ, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла мероприятий «Московские сезоны».

На бесплатных занятиях будут учить украшать пасхальные яйца, готовить традиционные пасхальные угощения и другие блюда.

Школы разместят на площади Революции, на улицах Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Святоозёрской, на Ореховом бульваре, на бульваре Дмитрия Донского и на площади Юности в Зеленограде.

К участию в мастер-классах приглашают детей от шести лет. В павильоне на Тверской площади научиться готовить смогут как дети, так и взрослые.

Ранее Newinform сообщал, что фестиваль «Пасхальный дар» будет проходить на 250 площадках.