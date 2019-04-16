Данилко рассказал о предстоящем выступлении на Евровидении

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Украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, в разговоре с РИА Новости прокомментировал сообщения о своём предстоящем выступлении на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Израиле.
Данилко рассказал о предстоящем выступлении на Евровидении
  • Reuters

«Я не мог отказать Евровидению, и идея мне понравилась — объединить ярких участников конкурса. Но я не могу разглашать подробности, это должно быть сюрпризом», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что Данилко выступит на Евровидении в качестве приглашённой звезды и исполнит композицию победительницы конкурса 2018 года — израильтянки Нетты Барзилай.

В начале апреля стало известно, под каким номером российский певец Сергей Лазарев выступит во втором полуфинале Евровидения-2019.

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