Данилко рассказал о предстоящем выступлении на Евровидении

Украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, в разговоре с РИА Новости прокомментировал сообщения о своём предстоящем выступлении на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Израиле.

«Я не мог отказать Евровидению, и идея мне понравилась — объединить ярких участников конкурса. Но я не могу разглашать подробности, это должно быть сюрпризом», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что Данилко выступит на Евровидении в качестве приглашённой звезды и исполнит композицию победительницы конкурса 2018 года — израильтянки Нетты Барзилай.

В начале апреля стало известно, под каким номером российский певец Сергей Лазарев выступит во втором полуфинале Евровидения-2019.