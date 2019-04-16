Данилко рассказал о предстоящем выступлении на Евровидении
- Reuters
«Я не мог отказать Евровидению, и идея мне понравилась — объединить ярких участников конкурса. Но я не могу разглашать подробности, это должно быть сюрпризом», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что Данилко выступит на Евровидении в качестве приглашённой звезды и исполнит композицию победительницы конкурса 2018 года — израильтянки Нетты Барзилай.
В начале апреля стало известно, под каким номером российский певец Сергей Лазарев выступит во втором полуфинале Евровидения-2019.