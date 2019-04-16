Премьерную серию «Игры престолов» посмотрели рекордные 17,4 млн американцев
- © Кадр из сериала «Игра престолов»
Как уточняет CNN, такое число просмотров стало абсолютным рекордом в истории сериалов о Средневековье в жанре фэнтези.
The season eight premiere of "Game of Thrones" brought in a series record 17.4 million viewers on Sunday night, according to HBO https://t.co/YINq8vFri7pic.twitter.com/4kcPGabGuU— CNN (@CNN) 15 апреля 2019 г.
Ранее Роскомнадзор предупредил об опасности перехода «по сомнительным ссылкам, обещающим бесплатный просмотр» нового сезона сериала «Игра престолов».
Премьера восьмого — заключительного — сезона американского сериала состоялась в ночь с 14 на 15 апреля.
Подробнее — в материале RT.