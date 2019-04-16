Премьерную серию «Игры престолов» посмотрели рекордные 17,4 млн американцев

Представители телеканала HBO сообщили, что первую серию восьмого сезона сериала «Игра престолов» посмотрели около 17,4 млн жителей Соединённых Штатов.

Как уточняет CNN, такое число просмотров стало абсолютным рекордом в истории сериалов о Средневековье в жанре фэнтези.

The season eight premiere of "Game of Thrones" brought in a series record 17.4 million viewers on Sunday night, according to HBO https://t.co/YINq8vFri7pic.twitter.com/4kcPGabGuU — CNN (@CNN) 15 апреля 2019 г.

Ранее Роскомнадзор предупредил об опасности перехода «по сомнительным ссылкам, обещающим бесплатный просмотр» нового сезона сериала «Игра престолов».

Премьера восьмого — заключительного — сезона американского сериала состоялась в ночь с 14 на 15 апреля.

Подробнее — в материале RT.