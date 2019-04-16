Премьерную серию «Игры престолов» посмотрели рекордные 17,4 млн американцев

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Представители телеканала HBO сообщили, что первую серию восьмого сезона сериала «Игра престолов» посмотрели около 17,4 млн жителей Соединённых Штатов.
Премьерную серию «Игры престолов» посмотрели рекордные 17,4 млн американцев
  • © Кадр из сериала «Игра престолов»

Как уточняет CNN, такое число просмотров стало абсолютным рекордом в истории сериалов о Средневековье в жанре фэнтези.

Ранее Роскомнадзор предупредил об опасности перехода «по сомнительным ссылкам, обещающим бесплатный просмотр» нового сезона сериала «Игра престолов».

Премьера восьмого — заключительного — сезона американского сериала состоялась в ночь с 14 на 15 апреля.

Подробнее — в материале RT.

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